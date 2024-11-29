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15:47, 29 ноября 2024Экономика

Банк России оценил влияние санкций на курс рубля

ЦБ: волатильность на валютном рынке вызвали санкции против российских банков
Кирилл Луцюк
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Новые санкции западных стран против российских банков спровоцировали рост волатильности на валютном рынке. Такие выводы содержатся в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте Банка России.

Однако данный фактор, как полагают в регуляторе, носит для российской валюты краткосрочный характер.

«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами», — убеждены в ЦБ.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников объяснил колебания курса российской валюты разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Он убежден, что после того как с рынка уйдет нервозность, курс рубля вернется к фундаментальным значениям.

Также есть прогнозы, что из-за ситуации с курсом рубля инфляция в России может дойти до двузначных показателей.

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