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10:34, 29 ноября 2024Мир

Белоусов раскрыл значение договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

Белоусов: договор России и КНДР направлен на предотвращение войны в Азии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на предотвращение войны в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии, поддержать баланс сил в регионе, а также снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове», — отметил министр обороны.

Белоусов добавил, что еще одной задачей договора является «закладывание основ для построения новой евразийской системы безопасности» в регионе.

Ранее Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством. У трапа российского правительственного самолета его встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль, в церемонии официальной встречи также участвовала рота почетного караула Корейской народной армии.

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