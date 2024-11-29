Белоусов раскрыл значение договора о стратегическом партнерстве России и КНДР

Белоусов: договор России и КНДР направлен на предотвращение войны в Азии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР направлен на предотвращение войны в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил глава российского Минобороны Андрей Белоусов, передает ТАСС.

«Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве призван стабилизировать ситуацию в Северо-Восточной Азии, поддержать баланс сил в регионе, а также снизить риск рецидива войны на Корейском полуострове», — отметил министр обороны.

Белоусов добавил, что еще одной задачей договора является «закладывание основ для построения новой евразийской системы безопасности» в регионе.

Ранее Белоусов прибыл в КНДР для встреч с военно-политическим руководством. У трапа российского правительственного самолета его встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль, в церемонии официальной встречи также участвовала рота почетного караула Корейской народной армии.