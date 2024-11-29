Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

Британский телеканал ITV пригласил на интервью скандальную порномодель Бонни Блу, которая утверждает, что переспала с сотнями студентов, и разозлил зрителей. Комментарии, в которых пользователи сети раскритиковали решение СМИ, были размещены на платформе X, передает The Sun.

Порномодель появилась в эфире утренней передачи This Morning. В интервью она рассказала, как попала в секс-индустрию, а также похвасталась высокими доходами. Помимо этого, Блу заявила, что считает свой откровенный контент познавательным.

Многие пользователи X, посмотревшие выпуск с моделью, осудили решение канала пригласить ее в программу. «Они считают, что интервью с проституткой в 10:35 подходит для просмотра всей семьей?» — возмутилась комментатор с ником MadameMinge. «Бонни Блу ходит на интервью, чтобы привлечь внимание и набрать больше просмотров. [Сотрудникам] This Morning должно быть стыдно, что они дали ей платформу для выступления», — написала gemlouisa3.

Ранее сообщалось, что Блу поймали на лжи о сексе с сотнями студентов. Выяснилось, что модель снималась с профессиональными порноактерами.

Бонни Блу прославилась благодаря секс-марафонам, во время которых, как утверждает модель, она занималась сексом с сотнями студентов колледжей и университетов. Ролики с молодыми людьми она выкладывала в сети.