Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 2 декабря 2024Интернет и СМИ

Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: The Sun

Британский телеканал ITV пригласил на интервью скандальную порномодель Бонни Блу, которая утверждает, что переспала с сотнями студентов, и разозлил зрителей. Комментарии, в которых пользователи сети раскритиковали решение СМИ, были размещены на платформе X, передает The Sun.

Порномодель появилась в эфире утренней передачи This Morning. В интервью она рассказала, как попала в секс-индустрию, а также похвасталась высокими доходами. Помимо этого, Блу заявила, что считает свой откровенный контент познавательным.

Многие пользователи X, посмотревшие выпуск с моделью, осудили решение канала пригласить ее в программу. «Они считают, что интервью с проституткой в 10:35 подходит для просмотра всей семьей?» — возмутилась комментатор с ником MadameMinge. «Бонни Блу ходит на интервью, чтобы привлечь внимание и набрать больше просмотров. [Сотрудникам] This Morning должно быть стыдно, что они дали ей платформу для выступления», — написала gemlouisa3.

Ранее сообщалось, что Блу поймали на лжи о сексе с сотнями студентов. Выяснилось, что модель снималась с профессиональными порноактерами.

Бонни Блу прославилась благодаря секс-марафонам, во время которых, как утверждает модель, она занималась сексом с сотнями студентов колледжей и университетов. Ролики с молодыми людьми она выкладывала в сети.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предали Зеленского хозяева». Захарова прокомментировала заявление США о территориальных уступках Украины

      Мадуро обвинил Запад в желании разрушить семейные ценности

      Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих

      Названа лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

      Срок старта продаж на балет «Щелкунчик» раскрыли

      Военкор призвал депутатов Рады не позорить украинских военных

      Телеканал пригласил скандальную порномодель на интервью и возмутил зрителей

      Порнозвезда рассказала о совмещении секс-работы и заботы о дочери

      В России захотели ввести ответственность за несанкционированные свалки

      Российский офицер рассказал о боях в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше