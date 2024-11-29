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13:49, 29 ноября 2024Россия

Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

Депутат ГД Иванов: участнику СВО выплатили 40 тысяч рублей за четыре месяца
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) из Тверской области получил 40 тысяч рублей за четыре месяца службы и узнал о своем якобы пленении. О случившемся с ним рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

В июне военнослужащий был ранен, после чего проходил лечение в госпитале. По состоянию на октябрь бойцу выплатили 40 тысяч рублей — по 10 тысяч за месяц. Боец обратился в военно-социальный центр, где получил следующий ответ: «А вы в плену, вот и не платим».

Когда боец приехал домой, к его родителям пришли сотрудники военкомата и сообщили родителям, что их сын пропал без вести. Чтобы доказать обратное, боец вышел из соседней комнаты.

Ранее другой боец СВО получил всего 21 тысячу рублей за участие в боевых действиях. Проблемы с начислениями удалось решить только после того, как мать военнослужащего обратилась в Госдуму.

ЖЗЛ
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