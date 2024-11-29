Боня отругала пристыдивших ее за роскошные подарки хейтеров фразой «злюки в комментариях»

Боня отругала хейтеров, которые пристыдили ее за роскошные подарки к 45-летию

Российская ведущая и блогерша Виктория Боня отругала хейтеров, которые пристыдили ее за роскошные подарки. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Ранее бывшая участница телепроекта «Дом-2» записала видео, в котором продемонстрировала распаковку подарков к своему 45-летию. Она открыла на камеру несколько коробок из люксового бутика Cartier и показала подписчикам золотые серьги и колье.

Пользователи сети не оценили хвастовство знаменитости и принялись ее критиковать. Однако Боня, в свою очередь, не стала молчать и решила отреагировать следующей фразой: «Не думала, что будет столько злюк в комментариях! "А чем она заработала", "А что она сделала", "А откуда деньги". Алло! Это мой юбилей! Мне стыдно и неловко за вас, девочки. Человек, который не умеет радоваться за другого, никогда не сможет выйти за рамки ограниченного сознания, в котором есть зависть, которая душит», — заявила телезвезда.

Ранее также Виктория Боня похвасталась роскошным подарком от мужчины.