Боня похвасталась подарком за два миллиона рублей от мужчины

Виктория Боня похвасталась часами Cartier за два миллиона рублей от мужчины

Российская ведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась роскошным подарком от мужчины. Соответствующий комментарий приводит издание The Voice.

Экс-участница телепроекта «Дом-2» посетила премьеру фильма «Звезды в Сибири» и рассказала журналистам, что хотела порадовать себя брендовыми часами на 45-летие. По ее словам, ей не пришлось тратить деньги на подарок себе, поскольку его ей преподнес близкий друг. При этом она отметила, что не состоит с ним в отношениях.

«У меня сейчас юбилей, 45 лет, я поняла, что надо пойти в Cartier порадовать себя. Я хотела эти часики. Они стоили, по-моему, два миллиона рублей. Это недорого. Если честно, мне их подарил молодой человек. Мы пришли с ним вместе в бутик, он сказал, что не может мне их не купить. Это был мужчина, который ходил со мной в горы. Он спросил: "Можно я тебе куплю?". Я сказала: "Коленька, ну, конечно, можно!". Вот такой подарок был», — призналась знаменитость.

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