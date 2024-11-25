Виктория Боня описала идеального мужчину фразой «в свою жизнь больше не впущу нищебродов»

Ведущая Боня описала идеальные отношения фразой «в жизнь не впущу нищебродов»

Российская ведущая и блогерша Виктория Боня описала идеального мужчины для романтических отношений. На эту тему она высказалась в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой.

44-летняя знаменитость заявила, что больше не планирует впускать в свою жизнь тех, кто не нашел себя в жизни. «Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть эта фраза никого обижает. Я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, и о духовном. Он тоже должен развиваться», — отметила инфлюэнсер.

По словам Бони, сейчас она сосредоточена на своем развитии и работе, а новые отношения пока не входят в ее планы.

Ранее в октябре Виктория Боня похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Она рассказала, что приобрела изделие с серебристой фурнитурой размера Rodeo бренда Balenciaga.