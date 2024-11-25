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15:22, 25 ноября 2024Ценности

Виктория Боня описала идеального мужчину фразой «в свою жизнь больше не впущу нищебродов»

Ведущая Боня описала идеальные отношения фразой «в жизнь не впущу нищебродов»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская ведущая и блогерша Виктория Боня описала идеального мужчины для романтических отношений. На эту тему она высказалась в интервью нумерологу Кристине Егиазаровой.

44-летняя знаменитость заявила, что больше не планирует впускать в свою жизнь тех, кто не нашел себя в жизни. «Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов — пусть эта фраза никого обижает. Я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, и о духовном. Он тоже должен развиваться», — отметила инфлюэнсер.

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По словам Бони, сейчас она сосредоточена на своем развитии и работе, а новые отношения пока не входят в ее планы.

Ранее в октябре Виктория Боня похвасталась сумкой за полмиллиона рублей. Она рассказала, что приобрела изделие с серебристой фурнитурой размера Rodeo бренда Balenciaga.

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