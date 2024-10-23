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15:13, 23 октября 2024Ценности

Виктория Боня похвасталась сумкой за полмиллиона рублей

Виктория Боня похвасталась черной сумкой Balenciaga за 527 тысяч рублей

Фото: @victoriabonya

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня похвасталась аксессуаром за полмиллиона рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 11,3 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость разместила кадр, на котором запечатлела в аэропорту черный чемодан и большую сумку в тон. По словам Бони, она приобрела изделие с серебристой фурнитурой размера Rodeo бренда Balenciaga. Известно, что стоимость сумки на сайте компании составляет 5450 долларов (527 тысяч рублей).

В октябре Боня попросила разрешения у дочери на публикацию своего откровенного видео. Знаменитость поделилась роликом, на котором позировала в море в слитном черном купальнике, демонстрируя на камеру обнаженные ягодицы.

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      Екатерина Ештокина
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