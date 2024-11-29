«Просто чилловый парень». Мир помешался на меме с невозмутимой собакой. Почему его называют лучшим трендом года?

В ноябре 2024 года, в разгар обострения мировых конфликтов и нестабильной политической ситуации, пользователи сети из разных концов света дружно нашли успокоение в меме «чилловый парень». Так они прозвали человекообразную собаку, которую забавы ради нарисовал интернет-художник. В мемах она стала символом невозмутимости и философского отношения как к бытовым неурядицам, так и к глобальным пертурбациям. История мема, который одни авторы превратили в средство интернет-психотерапии, а другие довели до абсурда, — в материале «Ленты.ру».

Откуда взялся мем «чилловый парень» и почему он так называется

Самый умиротворяющий мем года появился на свет благодаря художнику из США Филиппу Бэнксу. В октябре 2023 года он опубликовал в X рисунок коричневой собаки с человеческим телом, одетой в джинсы, кеды и свитер. Антропоморфное создание держит руки в карманах и смотрит с легкой ухмылкой.

Мой новый персонаж. Вся его суть в том, что он парень на релаксе, которому типа пофиг на все Филипп Бэнкс художник, создатель мема «чилловый парень»

Оригинал мема «чилловый парень» Изображение: @PhillipBankss

Художник рассказал о персонаже, используя слово chill, что можно перевести с английского языка как «спокойный», «расслабленный». Но так как в русском молодежном сленге уже давно укоренились образованные от него англицизмы вроде «чиллить» или «на чилле», то в Рунете мем в итоге получил название «чилловый парень» (также встречается название «чиловый парень», «чиловой парень» или попросту «чилл гай»).

Но прежде чем стать известным на весь мир и дойти до Рунета, рисунок Бэнкса некоторое время гулял в кругах англоязычных художников в X, где его перерисовывали в разных стилях. Примерно тогда же художник создал антипода невозмутимой собаки — им стала «неспокойная девчонка, которую реально все волнует» — женская версия пса синего цвета и с недовольной мордой. Кроме того, у мема появилась нарядная рождественская вариация. Но больше всего в интернете разошелся все-таки оригинальный пес.

Что означает мем «чилловый парень» и какие у него есть вариации

По-настоящему вирусным «чилловый парень» стал благодаря TikTok. Персонаж начал распространяться на этой платформе в сентябре, и поначалу мемы с ним были скорее абстрактные. В наиболее популярных видео невозмутимый пес предавался чиллу на фоне живописных пейзажей с листопадом, а сопровождала кадры расслабляющая музыка с философской цитатой из сериала «Декстер».

«Им это так легко удается... вступать в контакт с другим человеком. Как будто никто никогда не говорил им, что это самое сложное в мире», — гласила цитата из сериала. Сам тренд получил название «мой новый персонаж».

Правда, такая сюрреалистичная версия мема многих озадачила. «Не знаю, что я только что посмотрел», «В чем прикол мема, в чем, где тут вообще юмор?», «Что тут вообще происходит, это похоже на сон в бреду», — растерялись пользователи TikTok. Как пояснили другие комментаторы, подобные ролики с псом на фоне природы — часть большого тренда hopecore (в буквальном переводе: «эстетика надежды»), призванного успокаивать и отвлекать от тревожных мыслей.

Немного позднее мем обрел более простую и понятную форму — персонажем Бэнкса принялись иллюстрировать обычные жизненные ситуации, где герой вопреки обстоятельствам сохраняет спокойствие

«Чилловый парень» стал олицетворением истинно стоического подхода к жизни — нервничать его не заставляют ни его собственные опоздания на работу, ни долги, ни ссора с любимым человеком, ни другие неприятные обстоятельства. Как поиронизировали авторы мемов, вывести из себя невозмутимую собаку не смог бы и ядерный взрыв.

Назло быстротечному и полному стресса миру «чилловый парень» в мемах заботится о своем благополучии: высыпается, занимается любимыми хобби, не отвечает на звонки, если хочет побыть в тишине, и радует себя приятными мелочами. Он также стал символом среднестатистического человека без особых талантов, который принимает себя и не гонится за успехом. «Достигают пусть другие, я просто чилловый парень и радуюсь за других», «Я не лох, я просто чилловый парень», — иронизировали в сети.

Неумный, некрасивый, не преуспел в спорте, несилен физически, никаких способностей. Просто чилловый парень пользователь TikTok

Изображение: @anonssobakoi

В соцсетях также пошутили, что истинного чиллового парня придумали в русской литературе еще до того, как это стало мейнстримом. «Первый чилловый — это Обломов», — заявил пользователь X. Другим мем напомнил рэпера Джигана, известного по тренду «на чилле, на расслабоне», и знаменитого «свидетеля из Фрязино» — невозмутимого мужчину со свадебной фотографии неизвестной российской пары.

Как это бывает с любым мемом, у детища Бэнкса появились и абсурдные версии: в них умиротворенный пес творит бесчинства или же оправдывает собственный алкоголизм, наркоманию и игроманию, прикрываясь «чилловостью».

Но многие любители мемов, напротив, сделали персонажа не злодеем и отъявленным пофигистом, а своего рода интернет-психотерапевтом. В таких видео «чилловый парень», обращаясь к зрителю, призывает его расслабиться и быть к себе добрее. «Иногда просто случаются плохие дни. Но все хорошо. Поспи немного, съешь что-нибудь вкусное, и пусть этот день пройдет», «Чувак, спешить некуда. Ты ни от кого не отстаешь. Время не работает против тебя, оно работает на тебя. Замедлись и ощути ритм своей собственной жизни», — успокаивает пес.

Снова застрял в своих мыслях? Твои мысли не являются фактами. Не каждая эмоция требует того, чтобы на нее реагировали. Иногда лучший шаг — это не делать шага вовсе. Отступись, и пусть все устаканится само собой. Тихие моменты дарят самые ясные мысли. А ответы? Они сами найдут тебя, когда ты перестанешь за ними гнаться, братан мем о «чилловом парне»

Что в интернете думают о «чилловом парне» и почему он вызывает споры

«Этот мем реально успокаивает», «Это лучший из всех интернет-трендов», «Мем с "чилловым парнем" спасает мою жизнь», «"Чилловый парень" пришел к нам в нужное время», «Самый дружелюбный мем за несколько лет», — похвалили пользователи TikTok новый тренд. «Чиллового парня» также назвали самым комфортным и душевным мемом 2024 года.

«Чилловый парень» — спасение моей психики пользователь X с ником mikealekseev

А один из TikTok-блогеров и вовсе выразил мнение, что тренд с чилловым парнем благотворно влияет именно на мужскую психику, а женщинам его до конца не понять. По словам тиктокера, спокойный вопреки проблемам пес олицетворяет жизнь многих парней, которые испытывают сильное давление со стороны общества, но молча выносят все невзгоды.

Женщинам никогда не понять, насколько мем «чилловый парень» важен для ментального здоровья мужчин и сколько всего он воплощает SantaCruzPaleo TikTok-блогер

Тренд с чилловым псом оправдывает банальные лень и пофигизм, тем временем уверяют другие пользователи сети. «Когда за маской чилловости прячешь свою безответственность, которая может доставить неудобство другим людям, но тебе все равно, ведь ты просто чилловый парень», «Это такой мальчишеский мем. Мы и так знали, что мужчинам на все пофиг и они не готовы ни за что отвечать», «Ты не чилловый парень, тебе просто не хватает эмоциональной зрелости», — заявили критики. Другие же сочли мем попросту несмешным и назойливым.

Тем не менее невозмутимая собака покорила весь мир: мемы с ней делали на испанском, индонезийском, французском, польском, вьетнамском, арабском, турецком и других языках. В одном лишь TikTok c хештегом chillguy пользователи создали больше 250 тысяч публикаций

Как популярность отразилась на авторе мема

«Когда в октябре прошлого года я рисовал эту мультяшную собаку, я не ожидал, что это приведет к тому, что в интернете будут публиковать мои личные данные», — в ноябре, в разгар популярности мема, пожаловался Филипп Бэнкс. Художник также заявил, что пользователи сети завалили его аккаунт в X сообщениями и разным спамом.

Многие из посланий, приходивших Бэнксу, были связаны с криптовалютой — дело в том, что некие предприимчивые пользователи превратили мем с собакой в токен, при этом не получив на это разрешения у непосредственного автора. Художник в ответ пообещал добиваться того, чтобы его творение прекратили использовать в коммерческих целях. Он также попросил незнакомцев не писать ему по этому поводу.

Я не поддерживаю и не даю согласия на использование моих работ в каких-либо целях, связанных с криптовалютой. Пожалуйста, оставьте меня в покое

Филипп Бэнкс создатель мема «чилловый парень»

Однако поток спама и негативных сообщений художнику не ослабевал, в результате чего 21 ноября он объявил, что решил практически полностью перестать заходить в X. «Я попросил, чтобы меня оставили в покое, меня проигнорировали. Я сказал, что не оставлю все просто так, и в сети начали публиковать мои данные», — объяснил Бэнкс свое решение.

Впрочем, с тех пор создатель мема сделал еще несколько публикаций: сообщил о поддержке пользователями сети его жалоб на неправомерное использование рисунка и о том, что сбор на создание мягкой игрушки в виде «чиллового парня» достиг цели. Насколько успешно продвигается его борьба против наживы на меме и каковы его дальнейшие планы в разгар мировой славы «чиллового парня», художник рассказывать не стал.