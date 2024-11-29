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07:02, 29 ноября 2024Экономика

В ЕС заявили о контроле США над сельским хозяйством Украины

В Европарламенте заявили о контроле США над сельским хозяйством Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Американские компании скупают сельскохозяйственные земли Украине в попытке установить контроль над этим сектором, сообщила член Европарламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте. О скупке украинских земель компаниями из США евродепутат рассказал в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Согласно нескольким тревожным сообщениям, главным образом американские, но также и саудовские агропромышленные и инвестиционные компании массово покупают украинские сельскохозяйственные земли. Например, сообщается, что Cargill, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Bunge Limited получили контроль над большей частью сельскохозяйственных земель Украины», — пишет Бонте.

Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят

Барбара Бонтечлен Европарламента от Польши

В связи с этим она задает Еврокомиссии вопрос о том, каким образом она намерена помешать США вмешиваться в дела Украину.

«Как Еврокомиссия оценивает влияние этой распродажи европейских сельскохозяйственных угодий транснациональным корпорациям, обслуживающим интересы только США, на стратегическую зависимость ЕС от поставок продовольствия? Как Еврокомиссия намерена бороться с этим воздействием?» — спросила член ЕП.

Ранее депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции, поскольку в таком случае Париж, по его словам, столкнется с угрозой для сельского хозяйства.

«Украина во многом живет за счет своего сельского хозяйства, а значит, если бы она вступила в Европейский союз, это сильно ударило бы по нашему фермерству. То же самое касается и других стран», — отметил он.

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