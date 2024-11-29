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21:40, 29 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковала назначение на пост командующего сухопутными войсками ВСУ

Безуглая раскритиковала назначение на пост командующего сухопутными войсками ВСУ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Назначение Михаила Драпатого на пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «пылью в глаза», считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, это назначение без «избавления» от предыдущего командующего Александра Павлюка и главкома ВСУ Александра Сырского бессмысленно, потому что Драпатый «будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" внутри генеральских разборок».

«Это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула до позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непокорную систему в ВСУ», — подчеркнула парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Он добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве были согласованы с Сырским.

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