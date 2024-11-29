Депутат Рады раскритиковала назначение на пост командующего сухопутными войсками ВСУ

Безуглая раскритиковала назначение на пост командующего сухопутными войсками ВСУ

Назначение Михаила Драпатого на пост командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) является «пылью в глаза», считает депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее мнению, это назначение без «избавления» от предыдущего командующего Александра Павлюка и главкома ВСУ Александра Сырского бессмысленно, потому что Драпатый «будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" внутри генеральских разборок».

«Это просто пускание пыли в глаза, чтобы генеральская мафия протянула до позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непокорную систему в ВСУ», — подчеркнула парламентарий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. Он добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве были согласованы с Сырским.