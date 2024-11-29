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18:05, 29 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками и заместителя главкома ВСУ

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Драпатого
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Михаил Драпатый

Михаил Драпатый. Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом он сообщил в Telegram.

Кроме того, украинский лидер сменил заместителя главкома ВСУ Александра Сырского. На эту должность был назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол. По словам Зеленского, они доказали свою эффективность.

Зеленский также добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве согласованы с Сырским. Как он отметил, Драпатый и Апостол должны существенно повысить боеспособность ВСУ и обеспечить качественную подготовку бойцов.

Ранее должность командующего Сухопутными войсками ВСУ занимал Александр Павлюк. В свою очередь, Драпатый до этого был назначен главой оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков».

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