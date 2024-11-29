Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками и заместителя главкома ВСУ

Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Драпатого

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил страны (ВСУ) Михаила Драпатого. Об этом он сообщил в Telegram.

Кроме того, украинский лидер сменил заместителя главкома ВСУ Александра Сырского. На эту должность был назначен командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Апостол. По словам Зеленского, они доказали свою эффективность.

Зеленский также добавил, что кадровые перестановки в военном руководстве согласованы с Сырским. Как он отметил, Драпатый и Апостол должны существенно повысить боеспособность ВСУ и обеспечить качественную подготовку бойцов.

Ранее должность командующего Сухопутными войсками ВСУ занимал Александр Павлюк. В свою очередь, Драпатый до этого был назначен главой оперативно-тактической группировки войск (ОТГ) «Харьков».