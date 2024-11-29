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15:13, 29 ноября 2024Силовые структуры

Депутата российского Госсовета отправили под домашний арест за получение взятки

В Удмуртии суд отправил под домашний арест депутата Госсовета Вершинина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Удмуртии суд отправил под домашний арест депутата Госсовета Алексея Вершинина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

Меру пресечения избрали на два месяца, до 28 января 2025 года. Мужчина проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Подробности его дела не разглашаются.

Алексей Вершинин является членом постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям. Он также возглавляет компании «Газпром газораспределение Ижевска» и «Газпром Межрегионгаз Ижевск».

Ранее суд арестовал начальника филиала «Строительное управление по Ленинградскому военному округу» Дамира Гильфанова за получение взятки в миллион рублей.

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