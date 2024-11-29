Доказано сосуществование разных видов людей

Science: обнаружены следы сосуществующих древних видов людей

Ученые из Ратгерского университета и Университета Чатема обнаружили в Кении следы возрастом 1,5 миллиона лет, которые, как полагают, принадлежат двум разным видам древних людей или гомининов. Это первое доказательство того, что Homo erectus и Paranthropus boisei сосуществовали на одной территории в одно и то же время. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Гоминины — это подгруппа гоминид, включающая все виды, относящиеся к человеческой линии после разделения с предками человекообразных обезьян около 6-7 миллионов лет назад. Следы были обнаружены на берегу древнего озера в районе современного озера Туркана и принадлежат Homo erectus, прямому предку человека, и Paranthropus boisei, крупному растительноядному виду, вымершему несколько сотен тысяч лет назад.

Для анализа использовали новые методы 3D-визуализации, которые позволили с высокой точностью отличить следы одного вида от другого. Ученые восстановили древнюю поверхность осадков и установили, что следы оставлены с разницей в несколько часов, благодаря детальному изучению стратиграфии и датированию. Это сделало возможным точное определение возраста и контекста обнаруженных следов.

Исследования показали, что оба вида были двуногими, обладали вертикальным положением тела и высокой подвижностью. Следы отражают различия в анатомии стопы, что указывает на разные способы передвижения. Дополнительно было подтверждено, что Homo erectus и Paranthropus boisei использовали одну и ту же среду обитания, взаимодействуя друг с другом в сложных условиях древней саванны.

Ученые отмечают, что данное исследование не только впервые подтвердило сосуществование двух видов гомининов на одном месте, но и предоставляет важные данные для понимания взаимодействий между ними. Эти результаты позволяют лучше понять, как эволюция человека формировалась в условиях конкуренции и сотрудничества различных видов.