Двое российских подростков подожгли ж/д оборудование и попали под статью о теракте

В Рыбынске поймали подростков, которые за 20 тысяч подожгли ж/д оборудование

В Рыбинске задержали двоих подростков, которые за 20 тысяч рублей подожгли железнодорожное (ж/д) оборудование. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу (ЗСФО).

По данным правоохранителей, задержанным 16 и 14 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

По информации ведомства, установлено, что фигуранты за 20 тысяч рублей подожгли аккумуляторный, релейный и электрический шкафы на перегоне станции «Рыбинск-Пассажирский – Шлюзовая». Кроме того, оперативники выяснили, что задержанные также причастны к подготовке поджога вышки сотовой связи. Отмечается, что эта попытку они до конца не довели.



Ранее сообщалось, что Брянский областной суд вынес приговор 22-летнему местному жителю и 17-летнему подростку за поджоги на железной дороге.