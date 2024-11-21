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15:32, 21 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина и подростка признали виновными в диверсии за поджоги на железной дороге

Суд вынес приговор жителю Брянска и подростку за поджоги на железной дороге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Брянский областной суд вынес приговор 22-летнему местному жителю и 17-летнему подростку за поджоги на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Житель Брянска признан виновным в диверсии и вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления, за что ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть — в колонии строгого режима. Его младший приятель отправится на шесть лет в воспитательную колонию за попытку поджога, которую суд квалифицировал как покушение на диверсию.

Суд установил, что житель Брянска в Telegram списался с неустановленным гражданином, который предложил ему за вознаграждение совершить преступление, направленное на ослабление военного потенциала России в условиях специальной военной операции. Россиянин получил от куратора инструкцию по поджогу релейного шкафа на железнодорожном перегоне и привлек к совершению преступления несовершеннолетнего приятеля.

В феврале мужчина поджег релейный шкаф в Володарском районе Брянска, а подросток снял диверсию на видео. Отправив запись куратору из Telegram поджигатели получили на банковские карты по 22,5 тысячи рублей в качестве вознаграждения. После этого они решились на вторую диверсию, но были схвачены сотрудниками ФСБ.

Полученное ими вознаграждение суд изъял в доход государства.

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