Экс-премьер Британии Джонсон: Запад ведет войну против России чужими руками

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, воюя против нее чужими руками.

«Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко», — отметил он.

По словам политика, Британия несет «моральную ответственность» за ту ситуацию, в которой оказался Киев. Он напомнил, что Лондон подписывал Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины, создав условия для отказа Киева от ядерного оружия.

Ранее Джонсон призвал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) удары вглубь территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow и SCALP. Он также призвал сформировать новый пакет военной помощи Украине объемом 500 миллиардов долларов. При этом он подчеркнул, что речь идет о кредите с обязанностью возврата.