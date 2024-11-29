Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 29 ноября 2024Россия

Едва спасшегося члена экипажа перепутанного в Башкирии с БПЛА Ан-2 сняли на видео в рванье

Опубликовано видео с последствиями обстрела перепутанного в Башкирии с БПЛА Ан-2
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Экипаж самолета Ан-2, который в Башкирии перепутали с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и обстреляли, показал на видео последствия случившегося. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах едва спасшийся член экипажа показываем прострелянную насквозь одежду. Также запечатлен сам самолет, в котором заметны пулевые отверстия, в том числе в тех местах, где сидели пилот, инструктор и оператор, а также огромная дыра в крыле.

Самолет попал под обстрел вечером 26 ноября, когда, выполняя аэрофотосъемку, пролетел над нефтехимическим заводом в Салавате. Его командир вынужден был принять решение о возвращении в Уфу, где приземлился спустя 40 минут после происшествия.

До появления информации об обстреле самолета в сети появились сообщения о якобы замеченном в районе Салавата беспилотнике. Позже в пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям опровергли угрозу атаки дрона. Также стало известно, что с БПЛА перепутали гражданский Ан-2.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

      Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

      В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

      В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

      Разыскиваемого ФБР российского программиста будут судит в Калининграде

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше