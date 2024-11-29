Едва спасшегося члена экипажа перепутанного в Башкирии с БПЛА Ан-2 сняли на видео в рванье

Опубликовано видео с последствиями обстрела перепутанного в Башкирии с БПЛА Ан-2

Экипаж самолета Ан-2, который в Башкирии перепутали с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) и обстреляли, показал на видео последствия случившегося. Ролик опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах едва спасшийся член экипажа показываем прострелянную насквозь одежду. Также запечатлен сам самолет, в котором заметны пулевые отверстия, в том числе в тех местах, где сидели пилот, инструктор и оператор, а также огромная дыра в крыле.

Самолет попал под обстрел вечером 26 ноября, когда, выполняя аэрофотосъемку, пролетел над нефтехимическим заводом в Салавате. Его командир вынужден был принять решение о возвращении в Уфу, где приземлился спустя 40 минут после происшествия.

До появления информации об обстреле самолета в сети появились сообщения о якобы замеченном в районе Салавата беспилотнике. Позже в пресс-службе Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям опровергли угрозу атаки дрона. Также стало известно, что с БПЛА перепутали гражданский Ан-2.