Экс-солистка «Серебра» снялась в облегающем топе без бюстгальтера для зарубежного бренда

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук снялась в откровенном наряде для эстонского бренда Racer Worldwide. Соответствующие посты появились на ее странице и в аккаунте марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя певица предстала перед камерой в облегающем белом топе с надписью Doll (с английского — «кукла» — прим. «Ленты.ру»). При этом она отказалась от бюстгальтера.

В то же время знаменитость распустила волосы и нанесла яркий макияж. Так, исполнительница накрасила ресницы красной тушью, сделала smoky eyes и обвела губы коричневым карандашом.

В октябре Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель, блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото.