Экс-солистка «Серебра» в наряде с откровенным декольте пришла на зарубежную вечеринку

Певица Катя Кищук в корсете с откровенным декольте пришла на вечеринку в Лондоне

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук пришла на зарубежную вечеринку в честь Хеллоуина в наряде с откровенным декольте. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 1,2 миллиона подписчиков.

30-летняя певица посетила ежегодный бал Funeral of Toxic Masculinity («Похороны токсичной маскулинности») бренда Dilara Findikoglu в Лондоне, Англия. На размещенных кадрах она предстала в черном корсете в серую полоску, который подчеркивал ее грудь, и пышной белой юбке.

Знаменитость также надела парик с короткой челкой и кудрями и прикрепила к нему банты. Кищук нарастила длинные ногти и сделала макияж с черными стрелками и блестящими серыми тенями на веках и розовой помадой на губах.

В октябре Кищук и возлюбленная российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), модель и блогерша Елизавета Василенко показали совместные откровенные фото.