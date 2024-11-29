Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов к «черной пятнице»

«Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов к «черной пятнице»

Еще одна российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — запустила распродажу билетов к «черной пятнице», которая проходит 29 ноября. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Так, купить билеты со скидками до 30 процентов можно с 29 ноября по 1 декабря, а улететь по ним с 29 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года.

К примеру, перелет из Калининграда в Санкт-Петербург обойдется в 2,1 тысячи рублей, из Москвы в Калининград — 2,3 тысячи рублей, а из Москвы в Минводы — 3,4 тысячи рублей.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». Например, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика».

