Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:32, 29 ноября 2024Путешествия

Еще одна российская авиакомпания запустила распродажу билетов к «черной пятнице»

«Уральские авиалинии» запустили распродажу билетов к «черной пятнице»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Еще одна российская авиакомпания — «Уральские авиалинии» — запустила распродажу билетов к «черной пятнице», которая проходит 29 ноября. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Так, купить билеты со скидками до 30 процентов можно с 29 ноября по 1 декабря, а улететь по ним с 29 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года.

К примеру, перелет из Калининграда в Санкт-Петербург обойдется в 2,1 тысячи рублей, из Москвы в Калининград — 2,3 тысячи рублей, а из Москвы в Минводы — 3,4 тысячи рублей.

Ранее российские курортные отели анонсировали скидки к «черной пятнице». Например, дисконт до 50 процентов предложила компания «Ателика».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

      Мужчина выиграл сотни тысяч долларов в покер и поссорился с надоедливыми коллегами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше