Финский депутат Кильюнен подал прошение об отставке после слов о границе с Россией

Финский депутат Кильюнен подал прошение об отставке после слов о границе с РФ

Финский депутат Киммо Кильюнен, возглавляющий комитет по иностранным делам в парламенте страны, подал прошение об отставке с поста после высказываний в пользу открытия сухопутной границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Я беру на себя ответственность за свою страну и спросил свою парламентскую группу, могут ли они освободить меня от обязанностей председателя комитета», — сказал Кильюнен на пресс-брифинге.

В парламентской группе социал-демократов поддержали решение политика. По прогнозам, его место может занять Йоханнес Коскинен.

Ранее Кильюнена заставили извиниться за слова о необходимости открыть границу с Россией. Ему пришлось пойти на данный шаг на фоне критики Социал-демократической партии. «Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», — заявил он, подчеркнув, что его слова «не отражали позицию всей партии, в которой он состоит».