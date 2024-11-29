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12:22, 29 ноября 2024Культура

Газманов рассказал о поющих его и SHAMAN песни пятилетних детях

Олег Газманов заявил, что пятилетние дети поют его и SHAMAN песни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец России Олег Газманов на встрече в Госдуме выразил недовольство тем, что молодое поколение не слушает военные песни. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Вот наши дети, мы упустили уже одно поколение. Вот за эти, сколько там, два, три, несколько десятков лет», — рассказал артист.

При этом Газманов отметил, что у маленьких детей присутствует интерес к композициям, которые исполняет он и певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). «Новое поколение детей, вот эти, с пяти лет, наверное, там. Они уже поют песни Ярослава, поют мои новые песни», — заявил исполнитель.

Ранее Газманов захотел ответить Западу военной песней. Он также раскритиковал российские телеканалы и радиостанции за двойные стандарты, указав на то, что они не акцентируют внимание на происходящих событиях.

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