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11:51, 29 ноября 2024Культура

Газманов пожелал ответить Западу военной песней

Певец Олег Газманов захотел ответить Западу военной песней
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Akhmetov Vadim / URA.RU / Globallookpress.com

Российский певец Олег Газманов захотел ответить Западу военной песней. Видео с его выступлением в Госдуме опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня».

«Весь мир хочет, ну не весь мир, весь западный мир хочет нас уничтожить в физическом смысле — расчистить территорию. Где у нас это "все для фронта, все для победы", где "Вставай, страна огромная"?» — высказался артист.

Он также раскритиковал российские телеканалы и радиостанции за двойные стандарты, указав на то, что они не акцентируют внимание на происходящих событиях. «И вот представьте себе в тот период, чтобы такие религии, песни были бы заглушены. Они бы на радиостанциях не крутились бы, да? Ну и что было бы вообще?» — добавил певец.

Ранее Олег Газманов заявил, что гордится санкциями, которые ввели против него на Западе.

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