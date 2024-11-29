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12:17, 29 ноября 2024Россия

Герой России предложил отправлять депутатов на СВО «от праздного шатания»

Ura.ru: герой РФ Сайфуллин предложил отправлять уральских депутатов на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Герой Российской Федерации (РФ) Рустам Сайфуллин предложил полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге отправлять местных депутатов на специальную военную операцию (СВО). Таким образом, по его словам, они смогут избавиться «от праздного шатания», передает Ura.ru.

Сайфуллин отметил, что многие парламентарии бывали в зоне боевых действии и привозили солдатам гуманитарную помощь.

«Он народный избранник? Народный избранник. Пусть для начала съездит хотя бы в госпиталь, пройдется по палатам, пообщается с ранеными», — сказал герой России.

Жога с инициативой Сайфуллина согласился. Уральский полпред подчеркнул, что у депутатов надо выработать привычку общаться с военнослужащими.

Ранее экс-командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов пожаловался полпреду президента в УрФО на черствость чиновников по отношению к бойцам спецоперации.

ЖЗЛ
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