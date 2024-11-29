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10:18, 29 ноября 2024Россия

Генерал пожаловался полпреду Жоге на черствость чиновников к бойцам СВО

Ura.ru: Шаманов пожаловался полпреду УрФО на черствость чиновников к бойцам СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России, депутат Госдумы, генерал-полковник Владимир Шаманов пожаловался полпреду президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге на черствость чиновников по отношению к бойцам специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Ura.ru.

Шаманов встретился с Жогой в Екатеринбурге. Парламентарий во время разговора заметил, что многие чиновники ведут себя по-хамски с вернувшимися военнослужащими.

«Не вникают в горе. (...) Вместо благодарности тем, кто вернулся с фронта, они строят разные схемы», — отметил генерал-полковник.

В качестве примера Шаманов рассказал историю солдата из Барнаула, который был ранен на спецоперации. По информации депутата, два года боец не может получить квалифицированную медицинскую помощь. Ему везде отказывают под предлогом, что он «не наш», подчеркнул Шаманов.

Полпред УрФО в ответ заявил, что такое поведение недопустимо и каждый случай будет разбираться отдельно.

Ранее депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что раненому бойцу СВО почти год не начисляют выплаты.

ЖЗЛ
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