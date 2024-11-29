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22:44, 29 ноября 2024Россия

Глава СПЧ раскритиковал массовую проверку фертильности женщин

Глава СПЧ Фадеев раскритиковал массовую проверку фертильности женщин в Москве
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: lya Moskovets / Globallookpress.com

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев раскритиковал массовую проверку женщин на фертильность, которую предложили пройти жительницам Москвы. Его слова приводит РБК.

В сентябре москвички массово получили направление на проверку антимюллерова гормона (АМГ), который влияет на производство пригодных к оплодотворению яйцеклеток.

«Это зачем? Хотят узнать потенциал рождаемости в стране. Но для этого достаточно было бы проанализировать информацию по тысяче человек. Зачем всех заставлять?» — сказал председатель СПЧ.

Фадеев сослался на мнение специалистов, что один такой анализ ничего не показывает в полной мере, и назвал произошедшее примером неделикатного отношения к пациенткам.

В свою очередь главный внештатный специалист по гинекологии Департамента здравоохранения Москвы Вера Коренная подчеркнула, что программа направлена на сохранение репродуктивного здоровья и позволяет женщинам грамотно планировать беременность и подходить к этому вопросу с учетом индивидуальных особенностей. Она добавила, что исследования проводятся добровольно.

23 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения.

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