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19:14, 23 ноября 2024Россия

Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

Путин подписал закон о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри
Мария Черкасова

Фото: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду идеологии отказа от деторождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь за распространение идеологии чайлдфри граждане будут наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 200 тысяч рублей, юридические лица — до 1 миллиона рублей либо приостановкой деятельности на срок до 90 суток. При этом, если целью пропаганды являются несовершеннолетние, штраф для гражданских составит до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — до 4 миллионов рублей.

В случаях, когда нарушитель использовал интернет или средства массовой информации, чтобы донести свои идеи до подростков, гражданам придется заплатить до 400 тысяч рублей, должностным лицам — до 800 тысяч рублей, в юрлицам — до пяти миллионов рублей.

Авторами закон о штрафах за пропаганду отказа от деторождения стала группа депутатов и сенаторов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. По словам Володина, в первую очередь закон призван защитить российских подростков от негативного влияния.

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