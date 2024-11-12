Госдума приняла законопроект о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла проект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения направлены против контента, пропагандирующего отказ от рождения детей в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе. Поправки затронут сразу шесть действующих законов, запрещающих пропаганду педофилии, ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола.