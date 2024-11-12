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14:26, 12 ноября 2024Россия

Госдума приняла законопроект о миллионных штрафах за пропаганду чайлдфри

Госдума приняла проект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения направлены против контента, пропагандирующего отказ от рождения детей в интернете, средствах массовой информации, кинофильмах и рекламе. Поправки затронут сразу шесть действующих законов, запрещающих пропаганду педофилии, ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России) и смены пола.

ЖЗЛ
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