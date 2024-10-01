«Социально опасное явление». В Госдуме высказались об идеологии чайлдфри и отказе рожать детей

Володин: отказ от рождения детей не попадает под закон о чайлдфри в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он высказался в беседе с журналистами, его слова приводит РИА Новости.

Володин отделил нежелание иметь детей от пропаганды чайлдфри

Володин успокоил россиян, которые боятся попасть под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Он подчеркнул, что нежелание женщины иметь детей не является наказуемым.

Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка Вячеслав Володин председатель Госдумы

Спикер Госдумы уточнил, что целью нового законопроекта является пресечение деструктивного контента, который способен повлиять на решение личности о рождении детей. По его мнению, без решения этой проблемы невозможно улучшить демографию в стране.

Володин также назвал пропаганду бездетности социально опасным явлением и уточнил, что ее продвигают США. Он указал, что Россия является огромной страной, а американская идеология опасна для нее. «Ни в коем случае нельзя допускать ее продвижения», — заключил он.

В СПЧ усомнились в силе идеологии чайлдфри в России

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев усомнился в необходимости законодательного урегулирования идеологии чайлдфри в стране. По его мнению, следует изучить, действительно ли это движение оказывает влияние на общественное мнение.

Фадеев добавил, что считает сами идеи вредными, но сомневается в их силе в России. «Если слабы, то зачем огород городить?» — задумался он. Если депутаты Госдумы предоставят доказательства существенного влияния идеологии на россиян, то в этом случае законопроект возможно поддержать.

Законопроект внесли в Госдуму в конце сентября

25 сентября в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Авторами инициативы выступили Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. До этого Володин сообщал, что в Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри.

Документ предполагает запрет пропагандировать чайлдфри в интернете, СМИ, а также в кинофильмах и рекламе. За его несоблюдение предлагается ввести штраф в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для организаций.

до 5 миллионов рублей составит штраф за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри

Ранее проект закона о запрете пропаганды чайлдфри одобрил кабмин. «Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», — заключили в правительстве.

Россиянок обещали не

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заверила, что государство не намерено идти по пути принуждения к родам, нарушая права женщин, которые не могут или не хотят иметь детей.

Это их право (...) Но мы как государство не имеем право позволять, чтобы такой проект, такая идеология реализовывалась в России Валентина Матвиенко спикер Совфеда

По мнению политика, феминизм потерял свою актуальность. Она призвала создавать условия, в которых женщина могла бы совмещать успешную карьеру и сохранение семьи. При этом движение чайлдфри, которое предполагает полный отказ от детей в семьях, следует запретить.

С мнением Матвиенко согласилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что следует быть внимательными, чтобы одинокие люди не попали случайно под санкции. «Мы должны быть объективны, осторожны, но очень решительны», — заключила она.