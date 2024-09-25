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14:23, 25 сентября 2024Россия

В Госдуме высказались о перспективах запрета чайлдфри в России

Депутат Бессараб призвала запретить чайлдфри в России, но быть осторожными

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России стоит запретить чайлдфри, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о перспективе ограничения этого явления в стране.

Я считаю, что необходимо однозначно запретить это движение чайлдфри, но быть очень осторожными, чтобы какие-то высказывания о собственном одиночестве не были расценены правоохранительными органами как пропаганда чайлдфри, чтобы одинокие люди не попали случайно под какие-то штрафные санкции. Мы должны быть объективны, осторожны, но очень решительны

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Бессараб подчеркнула, что явление чайлдфри не распространено в России. Но, по ее мнению, молодежь, особенно подростков, нужно оградить от его влияния. «Это тот период, когда молодые люди как раз должны ориентироваться на нормальные традиционные ценности, создавать семьи, влюбляться, жениться, выходить замуж, рожать детей, потому что, к сожалению, возраст, когда люди могут стать мамой и папой, очень ограничен, особенно для женщин активный возраст очень короткий», — сказала депутат

Законопроект об ответственности за пропаганду чайлдфри внесут в Госдуму в среду, 25 сентября, сообщила соавтор документа, депутат Эльвира Аиткулова, передает РИА Новости.

Как рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутаты уже начали рассматривать инициативу. Она предполагает запретить пропагандировать чайлдфри в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. За его несоблюдение предлагается ввести штраф в размере до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для организаций. Он отметил, что в медиасфере нередко можно видеть контент и публикации, где есть неуважение к материнству и отцовству.

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