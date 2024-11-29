Глава украинской разведки прокомментировал слухи о своей отставке

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов: меня не собираются увольнять

Киев не намерен отправлять в отставку руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданов. Слухи о своем увольнении в разговоре с «Би-Би-Си» прокомментировал сам глава украинской разведки.

«Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве», — заявил Буданов.

Он выразил уверенность, что подобные слухи направлены на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее издание NV со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что офис украинского президента может до конца 2024 года отправить в отставку Буданова. Отмечалось, что его место может занять «более лояльная к власти персона».