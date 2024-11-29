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07:44, 29 ноября 2024Силовые структуры

Главное здание СК России впервые стало местом преступления

«Ъ»: главное здание СК России впервые стало местом преступления из-за хищений
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые признано местом преступления, поскольку там, по версии обвинения, замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ведомства Александр Избенко совершал хищения вещдоков. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

«Избенко похищал вещдоки по резонансным уголовным делам, которые находись у него в производстве, в том числе о крушении пассажирского самолета. Похищенные драгоценности и ценные вещи он тратил на покупки машин и недвижимости в Москве», — уточняется в статье. Все имущество в дальнейшем оформлялось на членов семей служащего.

До задержания 26 октября 2023 года полковник юстиций Избенко был руководителем одного из ведущих подразделений ГСУ СКР. Ему вменяют семь эпизодов растраты в особо крупном размере и девять — в крупном. Обвинительное заключение в его отношении уже утверждено и направлено в Басманный суд.

Ранее стало известно, что осужденный за коррупцию на 17 лет бывший чиновник Минобороны Дмитрий Куракин подал жалобу на приговор. Его осудили за хищение леса из воинских частей Подмосковья.

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