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18:12, 28 ноября 2024Силовые структуры

Осужденный на 17 лет бывший чиновник Минобороны подал жалобу на приговор

Экс-глава департамента Минобороны РФ Куракин обжаловал приговор в 17 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрий Куракин, осужденный на 17 лет лишения свободы за коррупцию, обжаловал приговор. Об этом сообщает РИА Новости.

В Никулинский суд Москвы, который признал военного чиновника виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, поступила от него апелляционная жалоба.

25 ноября Куракин был осужден за хищения леса из воинских частей Подмосковья. Ему назначили также штраф в размере 369 миллионов рублей.

Двое других фигурантов дела — бывший первый заместитель Куракина Владислав Холодков и гендиректор компании «Оборонспецресурс» Максим Ан — получили по 14 лет. Они также оштрафованы на 369 миллионов рублей каждый. После оглашения приговора оба были взяты под стражу в зале суда.

По версии стороны обвинения, с 2014 года сообщники занимались незаконной вырубкой леса на территории воинских частей Западного военного округа. Куракин организовал массовую вырубку здорового леса под видом санитарной, используя фальшивые документы. Махинации вскрылись в ноябре 2023 года, после чего Куракина арестовали. Позже суд перевел его под домашний арест.

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