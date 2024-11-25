Бывший начальник департамента Минобороны России сел на 17 лет за хищение леса

Суд дал 17 лет экс-главе департамента Минобороны РФ Куракину за хищение леса

Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего начальника департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрия Куракина за хищение леса из воинских частей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Суд также назначил ему штраф в размере 369 миллионов рублей.

Двое других фигурантов дела — бывший первый заместитель Куракина Владислав Холодков и гендиректор компании «Оборонспецресурс» Максим Ан получили по 14 лет. Они также оштрафованы на 369 миллионов рублей каждый. После оглашения приговора оба взяты под стражу в зале суда.

По версии стороны обвинения, с 2014 года сообщники занимались незаконной вырубкой леса на территории воинских частей Западного военного округа. Куракин организовал массовую вырубку здорового леса под видом санитарной, используя фальшивые документы. Махинации вскрылись в ноябре 2023 года, после чего Куракина арестовали. Позже суд перевел его под домашний арест.

22 ноября сообщалось, что военные следователи возбудили новое уголовное дело в отношении бывшего начальника филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Военно-строительной компании (ВСК) Сергея Сухова за хищение бюджетных средств при исполнении гособоронзаказа Минобороны.