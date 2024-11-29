Годовалая россиянка провела несколько часов на морозе одна и получила обморожение ног

В Хакасии ребенок потерял сознание на морозе, пока пьяные родители спали в доме

В Хакасии годовалая девочка осталась без присмотра родителей, потеряла сознание на морозе и получила обморожение ног. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа».

По данным канала, отец ребенка вернулся с рабочей вахты, вместе с 31-летней супругой они выпили и уснули. Пока пьяные родители спали в доме, ребенок якобы самостоятельно открыл дверь и вышел на улицу, на 15-градусный мороз.

По информации канала, дверь в дом захлопнулась, и попасть обратно девочка уже не смогла — ей пришлось провести на морозе несколько часов. Утром ребенка без сознания обнаружил отец и вызвал скорую.

Медики доставили ребенка в больницу в Абакан вертолетом санавиации. У нее диагностировали переохлаждение и обморожение ног. «Сейчас жизнь ребенка вне опасности, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

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