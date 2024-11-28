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13:04, 28 ноября 2024Россия

Побег двухлетнего мальчика без куртки из подмосковного детсада в мороз попал на видео

В Егорьевске двухлетний мальчик без верхней одежды сбежал из детсада
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В подмосковном Егорьевске двухлетний мальчик без куртки ушел с территории детского сада. Побег малыша попал на видео, которое опубликовало региональное управление Следственного комитета в Telegram.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как ребенок без верхней одежды подбегает к калитке, беспрепятственно ее открывает и покидает территорию дошкольного учреждения.

В ведомстве подчеркнули, что инцидент произошел утром 27 ноября. Согласно данным из открытых источников, в этот момент температура на улице опустилась до минус четырех градусов. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как пишет Baza в Telegram, ребенок совершил побег из детского сада №4 «Ладушки». По информации издания, пропажу мальчика обнаружили во время сбора на прогулку. До этого дети успели позавтракать и пройти осмотр у медсестры. В какой именно момент малыш покинул свою группу, не уточняется.

В результате на маленького ребенка без взрослых обратил внимание прохожий. Мужчина попытался заговорить с мальчиком, но его речь оказалась еще не развита. Тогда россиянин набросил на малыша свою куртку и отвел в теплое место, откуда вызвал полицию.

Ранее похожий случай произошел в Улан-Удэ. Там воспитанники детского сада сумели незаметно взять ключи от калитки и сбежать из дошкольного учреждения. На записи камеры наблюдения видно, как дети крадутся, оглядываются, а затем бегом покидают территорию.

ЖЗЛ
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