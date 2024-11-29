Гражданина Украины осудили за шпионаж в российском регионе

Суд в Крыму дал 17 лет колонии гражданину Украины за сбор сведений о ВС России

Верховный суд Крыма приговорил к 17 годам лишения свободы гражданина Украины за сбор сведений о вооружении и военной технике Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Жителя Ялты признали виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как уточнили в суде, украинец собирал и передавал информацию, которая могла быть использована против Российской армии. Другие подробности дела не раскрываются из-за содержания сведений, составляющих государственную тайну.

Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании.

Ранее Херсонский областной суд приговорил к 12 годам лишения свободы 33-летнего гражданина Украины Олега Коваленко за шпионаж.