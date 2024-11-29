Гуфа не выпустили из рехаба из-за следствия

Рэпер Гуф заявил, что его пока не выписывают из реабилитационной клиники

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что его пока не выписали из реабилитационной клиники, где он находился после драки в бане. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По словам артиста, сейчас он проводит большую часть времени в рехабе, изредка попадая домой. Все из-за продолжающегося следствия по его делу.

«Я нахожусь в клинике, иногда отпускают домой. Сейчас особо не до комментариев, пока идет следствие. Главная задача сейчас — побыстрее разобраться со всей этой ситуацией», — сообщил музыкант.

Ранее сообщалось, что Долматову разрешили провести концерт в Москве. Гуф выступал с электронным браслетом на ноге, а после шоу, в рамках которого сделал предложение своей возлюбленной по имени Разият, вернулся в рехаб.