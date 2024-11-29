Гуфа не выпустили из рехаба из-за следствия

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, рассказал, что его пока не выписали из реабилитационной клиники, где он находился после драки в бане. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
По словам артиста, сейчас он проводит большую часть времени в рехабе, изредка попадая домой. Все из-за продолжающегося следствия по его делу.
«Я нахожусь в клинике, иногда отпускают домой. Сейчас особо не до комментариев, пока идет следствие. Главная задача сейчас — побыстрее разобраться со всей этой ситуацией», — сообщил музыкант.
Ранее сообщалось, что Долматову разрешили провести концерт в Москве. Гуф выступал с электронным браслетом на ноге, а после шоу, в рамках которого сделал предложение своей возлюбленной по имени Разият, вернулся в рехаб.