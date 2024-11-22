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23:56, 22 ноября 2024Культура

Гуф провел концерт с электронным браслетом на ноге

Гуф выступил в Москве с браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников полиции
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) провел концерт на сцене VK Stadium в Москве с браслетом на ноге и поблагодарил сотрудников полиции за возможность выступить. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время выступления исполнитель поблагодарил слушателей и сотрудников полиции Наро-Фоминского городского округа. Также Гуф сделал предложение своей девушке и сообщил, что планирует прощальный тур по России.

Российского рэпера задержали в конце октября. У него завязалась драка с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Позднее стало известно, что Долматов не только избил мужчину, но и забрал его телефон, так как тот снимал происходящее на видео.

21 ноября сообщалось, что Гуфа выпустили из рехаба ради репетиции. Также ему разрешили провести концерт.

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