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14:16, 21 ноября 2024Культура

Гуфа на время выпустили из рехаба

Гуфа выпустили из рехаба на репетицию предстоящего концерта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, на время выпустили из рехаба. По данным Telegram-канала Shot, он поехал на репетицию предстоящего концерта.

В сети также появились первые кадры, где видно артиста, вышедшего из рехаба. Долматов стоит около стен клиники в черной кофте с капюшоном, за его спиной рюкзак. Он разговаривает со знакомыми и потом садится в автомобиль.

Как отметил помощник Долматова, после репетиции артист вернется в реабилитационный центр. О том, ждет ли рэпера дальнейшее лечение после концерта, пока неизвестно.

Ранее отмечалось, что Гуфу дали возможность подготовиться к предстоящему концерту в Москве, не выходя из рехаба. На видео из клиники он подтвердил, что 22 ноября состоится его сольный концерт на площадке VK Stadium в Москве. При этом сообщалось, что на его ноге останется электронный браслет.

В начале ноября появились данные о том, что Долматов страдает от галлюцинаций. Незадолго до этого рэпер якобы просил забрать его из клиники, постоянно нажимал на тревожную кнопку и пытался сбежать. Артиста поместили в отдельную палату с металлическими решетками на окнах. Он якобы мог перегрызть провода базы для электронного браслета. Долматов и его близкие позже опровергли информацию об этом.

Российского рэпера задержали в конце октября. У него завязалась драка с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Позднее стало известно, что Долматов не только избил мужчину, но и забрал его телефон, так как тот снимал происходящее на видео.

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