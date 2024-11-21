Гуфа на время выпустили из рехаба

Гуфа выпустили из рехаба на репетицию предстоящего концерта

Российского рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, на время выпустили из рехаба. По данным Telegram-канала Shot, он поехал на репетицию предстоящего концерта.

В сети также появились первые кадры, где видно артиста, вышедшего из рехаба. Долматов стоит около стен клиники в черной кофте с капюшоном, за его спиной рюкзак. Он разговаривает со знакомыми и потом садится в автомобиль.

Как отметил помощник Долматова, после репетиции артист вернется в реабилитационный центр. О том, ждет ли рэпера дальнейшее лечение после концерта, пока неизвестно.

Ранее отмечалось, что Гуфу дали возможность подготовиться к предстоящему концерту в Москве, не выходя из рехаба. На видео из клиники он подтвердил, что 22 ноября состоится его сольный концерт на площадке VK Stadium в Москве. При этом сообщалось, что на его ноге останется электронный браслет.

В начале ноября появились данные о том, что Долматов страдает от галлюцинаций. Незадолго до этого рэпер якобы просил забрать его из клиники, постоянно нажимал на тревожную кнопку и пытался сбежать. Артиста поместили в отдельную палату с металлическими решетками на окнах. Он якобы мог перегрызть провода базы для электронного браслета. Долматов и его близкие позже опровергли информацию об этом.

Российского рэпера задержали в конце октября. У него завязалась драка с полицейским в банном комплексе в подмосковной Апрелевке. Позднее стало известно, что Долматов не только избил мужчину, но и забрал его телефон, так как тот снимал происходящее на видео.