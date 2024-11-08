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09:56, 8 ноября 2024Культура

Находящийся в рехабе Гуф перегрыз провода базы для электронного браслета

Mash: рэпер Гуф в рехабе перегрыз провода базы для электронного браслета
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Находящийся в реабилитационной клинике рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, перегрыз провода базы для электронного браслета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, во время ломки артист повредил устройство, которое лежало на столе. Затем, пишет канал, он сделал надписи на окнах «с призывами все уничтожить и всяческой бранью».

Отмечается, что через несколько дней после этого Долматов пришел в себя и принес извинения за свое поведение.

Ранее сообщалось, что у Гуфа начались галлюцинации. Позже адвокат Сергей Жорин опроверг эти сообщения.

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