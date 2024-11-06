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10:08, 6 ноября 2024Культура

У находящегося в рехабе рэпера Гуфа начались галлюцинации

Mash: проходящий лечение рэпер Гуф мучается от галлюцинаций
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Гуф

Гуф. Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

У находящегося в реабилитационной клинике рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, начались галлюцинации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артисту кажется, что он находится в тюрьме — Долматов бредит и кричит с требованиями освободить его из заключения. Отмечается, что исполнитель проживает в одноместной палате и жалуется на скуку. На данный момент у рэпера нет связи с внешним миром, ему запрещено пользоваться телефоном и встречаться с посетителями.

Ранее сообщалось, что Гуфа поместили в палату с металлическими решетками на окнах.

До этого сестра музыканта Ольга Долматова прокомментировала сообщения о том, что рэпер пытался сбежать из рехаба.

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