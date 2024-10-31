Сестра Гуфа прокомментировала сообщения о попытках рэпера сбежать из рехаба

Сестра Гуфа заявила, что рэпер продолжает проходить лечение в рехабе

Сестра Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Ольга прокомментировала сообщения о том, что рэпер пытался сбежать из рехаба. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Долматова отметила, что в СМИ распространяется «все больше лживой информации». «Леша проходит курс медико-социальной реабилитации. Ни для кого не секрет, что он болен и болен давно. Периодически у него случается обострение», — написала сестра музыканта, добавив, что на данный момент артист «нигде не тусуется», а находится в клинике.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Долматов потребовал забрать его из специализированной клиники из-за сильной ломки.