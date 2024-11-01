Находящегося в рехабе Гуфа поместили в палату с решетками

Shot: рэпера Гуфа поместили в палату с металлическими решетками на окнах

Находящегося в реабилитационной клинике рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, поместили в палату с металлическими решетками на окнах. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах музыкант ходит по комнате и ведет себя спокойно. По данным источника, артист получает медицинские услуги по бартеру, так как ранее рекламировал медцентр в сети. При этом отмечается, что стоимость отдельной палаты в рехабе составляет от 15 тысяч рублей за сутки. Предположительно, срок лечения в клинике составляет 28 дней (около 420 тысяч рублей), однако неизвестно, как долго там пробудет Долматов, пишет канал.

Ранее сестра Гуфа Ольга Долматова прокомментировала сообщения о том, что рэпер пытался сбежать из рехаба.