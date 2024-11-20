Mash: рэпер Гуф захотел дать концерт с электронным браслетом на ноге

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, захотел дать сольный концерт с электронным браслетом на ноге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мероприятие должно пройти в Москве 22 ноября. При этом отмечается, что артист должен провести в реабилитационном центре, где проходит лечение, еще 28 дней. По данным источника, исполнитель обратился к врачам с просьбой позволить ему покинуть рехаб на один вечер, после чего пообещал вернуться обратно.

Ранее Гуф вышел на связь из реабилитационной клиники и отреагировал на слухи о своем состоянии.