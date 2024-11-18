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12:58, 18 ноября 2024Культура

Гуф отреагировал на слухи о своем состоянии

Рэпер Гуф опроверг слухи о том, что он грыз провода в рехабе
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, вышел на связь из реабилитационной клиники и отреагировал на слухи о своем состоянии. Соответствующий ролик появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) учреждения.

«Всем салют, это Гуф. Народ, сразу хочу сразу опровергнуть все слухи, которые пускает пресса про меня. Что я тут перегрызаю провода, пытаюсь изнасиловать медсестру... Это все бред полнейший. Не ведитесь [на это]», — заявил музыкант.

Ранее сообщалось, что в Армении отменили концерт Гуфа.

До этого в ГУФСИН по Московской области опровергли сообщение о том, что Долматов перегрыз провода базы для электронного браслета.

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