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11:32, 8 ноября 2024Силовые структуры

ФСИН прокомментировала сообщение о перегрызшем провода электронного браслета Гуфе

ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз электронный браслет
Варвара Митина (редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В ГУФСИН по Московской области опровергли сообщение о том, что находящийся в реабилитационной клинике рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, перегрыз провода базы для электронного браслета. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что информация не соответствует действительности. Там рассказали, что правоохранители планово заменили зарядный блок у браслета Гуфа.

Эту информацию также опровергла сестра Долматова Ольга. Она заявила, что пишут «дичь».

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что во время ломки рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета.

Гуфа отправили на лечение после конфликта в бане. В ночь на 23 октября рэпер с друзьями арендовал баню в подмосковной Апрелевке. Сотрудники комплекса заявили, что исполнитель не оплатил часть аренды комплекса, а позже подрался с братом управляющей — сотрудником патрульно-постовой службы полиции.

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