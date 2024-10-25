Против рэпера Гуфа возбудили уголовное дело о грабеже. Ему грозит до семи лет колонии из-за конфликта в бане

Суд Наро-Фоминска отказался отправлять под стражу рэпера Гуфа по делу о грабеже

Суд Наро-Фоминска в Московской области отказался отправлять под стражу 47-летнего рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении Гуфа возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 («Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

Гуфа обвинили в грабеже из-за конфликта в бане

Основанием для обвинений против рэпера Гуфа стал инцидент, произошедший в подмосковной Апрелевке в ночь на среду, 23 октября. Музыкант и шестеро его друзей находились в бане. По данным Telegram-канала Mash, компания оплатила два часа нахождения в бане.

Затем рэпер попросил отключить камеры видеонаблюдения и продлить их пребывание в зоне отдыха еще на три часа. Также Долматов предложил внести в счет оплату аренды других частей комплекса, чтобы там не было посторонних людей. При этом во время пребывания в бане артисту и его компании выписали штраф за курение.

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) Фото: @therealguf

В итоге общая сумма, которую должны были заплатить Долматов и его друзья, составила 78 тысяч рублей, уточняет Mash. Позже возникли проблемы с оплатой и начался конфликт. На месте событий находились управляющая комплексом и ее брат. Рэпер подумал, что мужчина снимает происходящее на камеру, из-за чего забрал у него телефон и ударил его в ухо.

На место вызвали полицию — и утром 23 октября Гуфа задержали.

Пострадавшим от действий рэпера оказался полицейский

24 октября Telegram-канал Shot сообщил, что в отношении Гуфа возбуждено уголовное дело о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия.

Кроме того, на рэпера составлен протокол за мелкое хулиганство. По данным Shot, мужчиной, у которого Гуф забрал телефон и которого он ударил в ухо, оказался 27-летний сотрудник патрульно-постовой службы (ППС). У пострадавшего диагностировали сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб уха.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

После отдыха Гуфа и его друзей в бане нашли порошок

По данным Mash, после отдыха Гуфа и его друзей в бане нашли загадочный порошок: следы от него остались на стенах и на столе. Кроме того, на полу были обнаружены пакетики из-под порошка — они были отправлены на экспертизу.

При этом со слов сотрудников комплекса, ночью музыкант сам употреблял запрещенные вещества и предлагал их администратору. В случае если результаты исследований покажут, что в пакетах находился наркотик, рэперу и его друзьям грозит уголовное дело по статье о хранении и употреблении запрещенных веществ.

Как пишет Baza, в отделе полиции Гуф отказался проходить освидетельствование на состояние наркотического и алкогольного опьянения.

Музыкант записал видео с извинениями из-за событий в бане

24 октября Гуф записал видео с первым комментарием после драки в подмосковной бане. В своем обращении рэпер заявил, что находится в наро-фоминском ОВД и что ему стыдно за инцидент, из-за которого ему теперь может грозить уголовное дело.

Каюсь за последнюю выходку. Очень стыдно перед сотрудниками полиции Подмосковья, которым принес хлопоты своей хулиганской выходкой. Мне лишняя статья и срок не нужны за спиной. Постараюсь больше не косячить Алексей Долматов (Гуф) рэпер

Гуф — один из самых известных российских рэперов «нулевых»

Алексей Долматов родился 23 сентября 1979 года в Москве. Детство провел вместе с родителями в Китае — там окончил школу и отучился на лингвиста. По возвращении в Москву будущий рэпер получил второе высшее — окончил экономический факультет.

Первый трек Долматов написал в 19 лет, но полноценную карьеру в хип-хопе начал в 2000 году как участник группы Rolexx. Тогда же появился псевдоним Гуф. В 2004 году он совместно с рэпером Николаем Никулиным (Принцип) создал группу CENTR. Позже к ней присоединился рэпер Вадим Мотылев (Slim).

В 2007 году вышел дебютный сольный альбом Гуфа «Город дорог». В 2009 году Гуф покинул группу CENTR в результате конфликта. Впоследствии все участники группы начали сольную карьеру. В 2010 году Гуф стал артистом года по версии Russian Street Awards, а в 2011 году получил премию «Муз-ТВ» в номинации «Лучший хип-хоп-проект».

В 2015 году Гуф выпустил четвертый сольный альбом «Еще», а через год воссоединился с участниками CENTR. Группа выпустила пластинку «Система» и снова распалась, хотя рэперы продолжили сотрудничество. В настоящее время Гуф продолжает записывать музыку: в 2022 году вышел его пятый альбом «О'пять».