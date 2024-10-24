Гуф впервые прокомментировал драку в подмосковной бане

Рэпер Гуф записал видео с извинениями за драку в подмосковной бане

Певец Алексей Долматов (настоящее имя Гуфа) записал видео с первым комментарием после драки в подмосковной бане. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

В своем обращении рэпер заявил, что ему стыдно за инцидент, из-за которого ему теперь может грозить уголовное дело.

«Каюсь за последнюю выходку. Очень стыдно перед сотрудниками полиции Подмосковья, которым принес хлопоты своей хулиганской выходкой. Мне лишняя статья и срок не нужны за спиной. Постараюсь больше не косячить», — заявил Гуф.

Также артист отметил, что сейчас находится в нарофоминском ОВД, куда его доставили после выхода из больницы.

Ранее сообщалось, что сестра Долматова Ольга раскрыла подробности происшествия с участием артиста.